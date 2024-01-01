Новый директор скандально известной пермской УК проработал лишь одну неделю Прежний директор обвиняется в получении взятки Поделиться Твитнуть

Городские власти определились с новым директором ООО «Пермское муниципальное унитарное предприятие «Городское коммунальное тепловое хозяйство»» (ПМУП ГКТХ), пишет «Коммерсантъ». Им стал Александр Стряпунин. Но ненадолго — через неделю, по данным издания, он решил уволиться.

Как сообщал ранее «Новый компаньон», прежний директор ООО ПМУП «ГКТХ» Людмила Осинцева 28 февраля 2024 года была взята под арест. Её обвиняют в получении взятки. По версии следствия, она получила 6,8 млн руб. от руководства ООО «Эверест», которое должно было выполнить работы для МУП, но фактически не сделало этого.

После её ареста в качестве и.о. директора предприятие возглавлял главный инженер компании Александр Золотов. Затем директором был назначен Александр Стряпунин, который руководил двумя пермскими предприятиями — ООО «Сириус» и «Вектор» (услуги по уборке помещений).

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