Максим Артамонов В Перми директора муниципальной УК Людмилу Осинцеву заключили в СИЗО Её подозревают во взяточничестве Поделиться Твитнуть

Свердловский районный суд Перми удовлетворил ходатайство о заключении под стражу директора ООО «ПМУП ГКТХ» Людмилу Осинцеву. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Директору муниципальной управляющей компании вменяют в вину получение взятки в особо крупном размере. Женщину арестовали на один месяц и 29 суток, до 23 апреля.

Сторона защиты ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, денежном залоге или запрете определённых действий. Однако суд отказал.

Как сообщал ранее «Новый компаньон», на минувшей неделе выяснились интересные подробности в деятельности муниципальной управляющей компании ООО «ПМУП ГКТХ». На заседании комитета по городскому хозяйству депутаты в очередной раз раскритиковали руководство управляющей компании. При этом сама Осинцева не пришла, сославшись на болезнь. Вместо неё перед парламентариями отчитывался и.о.директора ГКТХ Алексей Львов.

На заседании стало известно, что мэрия уже приняла кадровые решения относительно руководства муниципальной управляющей компании.

ООО МУП «Городское коммунальное тепловое хозяйство» работает на рынке с 1 июня 2018 года, занимается обслуживанием аварийного жилого фонда и неаварийных домов, которые остались без управления.

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