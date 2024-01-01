Максим Артамонов Городское неэффективное хозяйство В Перми после систематической критики МУК власти примут кадровые решения Поделиться Твитнуть

Фото: 2gis

В преддверии пленарного заседания Пермской городской думы, которое состоится 27 февраля, выяснились интересные подробности в деятельности муниципальной управляющей компании ООО «ПМУП ГКТХ». Во время заседания комитета по городскому хозяйству руководство управляющей компании представило ежеквартальный отчёт о своей работе.

В этот раз вместо руководителя ГКТХ Людмилы Осинцевой перед депутатами отчитывался и.о. директора Алексей Львов. Сама Осинцева заболела.

ООО МУП «Городское коммунальное тепловое хозяйство» работает на рынке с 1 июня 2018 года, занимается обслуживанием аварийного жилого фонда и неаварийных домов, которые остались без управления.

На сегодняшний день, по информации руководства компании, на её обслуживании находятся 193 объекта. В четвёртом квартале прошлого года поданы заявки на 10 открытых конкурсов в отношении 27 многоквартирных домов. Ещё в апреле 2023 года Людмила Осинцева сообщала, что в управлении ГКТХ находятся 254 многоквартирных дома общей площадью 503 205 кв. м, из которых 130 аварийных и 124 не признаны аварийными. В 2019 году в управлении компании было 184 многоквартирных дома.

В частности, депутат Эдуард Гараев обратил внимание на задолженность компании по обязательным платежам в городской бюджет и поинтересовался, с чем это связано.

В ответ Алексей Львов сослался на то, что финансовое планирование ведётся с учётом денег, которые должны выплачиваться компании за обслуживание аварийного фонда, однако есть задержки и задолженность в размере 13 млн руб., поэтому «иногда возникают финансовые сложности».

На другой вопрос (о годовой выручке и чистой прибыли предприятия) и.о. директора муниципальной компании ответить не смог.

Иски, суды и штрафы

У депутатов неоднократно возникало много вопросов к деятельности компании — от большого количества негативных отзывов со стороны жителей до штрафов, которые были выписаны компании. Парламентарии говорили о том, что доклады директора организации «как близнецы-братья, похожи»: руководство компании приводит «примерно одни и те же цифры, но при этом из раза в раз у депутатов и экспертов возникают вопросы, которые не находят ответа». Не обошлось без критики и в этот раз.

С 2019 года в отношении ГКТХ было подано 168 исков от ресурсоснабжающих организаций.

Алексей Львов, отвечая на вопрос о причинах такой ситуации, заявил, что сейчас не сможет комментировать, но «если поставят задачу, мы подготовим информационную справку».

Председатель профильного комитета Максим Спиридонов в очередной раз напомнил, что депутаты уже давно спросили Людмилу Осинцеву, почему «цифры не бьются», однако ответа нет.

Парламентарий привёл пример из своего округа, где есть дом коридорного типа. По словам жителей, в доме зимой были сняты коридорные двери. В компании же сказали, что проведена проверка и «у них всё хорошо». Но фактически оказалось, что жители на свои деньги были вынуждены поменять дверь. После этого они обратились в управляющую компанию, чтобы возместить понесённые расходы, но УК отказала.

По данным рейтинга УК Пермского края, за второй квартал 2023 года, который опубликован на сайте регионального Госжилнадзора, ГКТХ находилось на 314-м месте из 333.

В августе прошлого года, когда стало известно о низком рейтинге ГКТХ, Осинцева объяснила это спецификой жилого фонда, который находится в ведении УК, — аварийные дома.

И вашим, и нашим

Также парламентарии вновь подняли вопрос о том, что директор компании Людмила Осинцева до сих пор параллельно возглавляет частную управляющую компанию «Городской центр ЖКХ». При этом УК привлекает новые дома в управление, в том числе и за счёт подделки подписей собственников. В связи с этим жители нескольких домов обратились с жалобами в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края и МВД. Они потребовали привлечь виновных к ответственности, поэтому сейчас идёт речь о возбуждении уголовного дела по фактам массовой подделки подписей.

Как выяснилось в ходе обсуждения, все сотрудники ГКТХ одновременно работают в «Городском центре ЖКХ» и получают там зарплату. Фактически выходит, что частная компания живёт за счёт муниципальной.

Парламентарии также узнали, что муниципальная компания потеряла два дома на 17 тыс. кв. м. Впоследствии эти дома «внезапно» оказались у другой частной компании — «Камские огни». При этом руководитель «Камских огней» является директором УК «РЦУ МКД», а учредитель последней — главный бухгалтер муниципальной ГКТХ.

Все эти факты бросают тень как на муниципальную УК, так и на муниципалитет в целом, посчитали депутаты.

Кадровые решения

Во время обсуждения прозвучало предложение поставить вопрос о кадровых изменениях, поскольку «очевидно, что руководство УК никак не заинтересовано в развитии ГКТХ, потому что она используется как донор».

Подводя итог заседанию, председатель профильного комитета гордумы Максим Спиридонов зачитал отрывок из письма главы Перми Эдуарда Соснина, в котором мэр пообещал пермским думцам о кадровых решениях в связи с системными проблемами в муниципальной управляющей компании. В письме сообщалось, что это будет сделано в мае.

Заместитель главы Перми Игорь Субботин, который тоже находился на заседании комитета, пояснил, что уже принял решение о смене руководства в ГКТХ, потому что «очень стыдно слушать все доклады» (действующего руководства компании — ред.).

Чиновник отметил, что «с удовольствием» подписал бы постановление о кадровых решениях хоть завтра, «но есть определённые процедуры».

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