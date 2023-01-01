Максим Артамонов В Перми депутаты гордумы вновь раскритиковали работу муниципальной управляющей компании В управлении организации находятся более 250 многоквартирных домов Поделиться Твитнуть

Члены комитета Пермской городской думы по городскому хозяйству рассмотрели информацию о деятельности управляющей организации ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» (ГКТХ). По словам директора компании Людмилы Осинцевой, на сегодняшний день в управлении ГКТХ находятся 254 многоквартирных дома общей площадью 503 205 кв. м, из которых 130 аварийных и 124 не признаны аварийными.

«В 2019 году в управлении было 184 многоквартирных дома, из которых 122 неаварийных и 62 аварийных. В 2020 году было 112 неаварийных и 12 аварийных. В 2021-м был прирост: 173 дома было в управлении: 118 неаварийных и 55 аварийных», — рассказала Осинцева.

ООО МУП «Городское коммунальное тепловое хозяйство» работает на рынке с 1 июня 2018 года, занимается обслуживанием аварийного жилого фонда и неаварийных домов, которые остались без управления.

По данным Осинцевой, сейчас в компании работают 32 человека, а средняя зарплата составляет 38,5 тыс. руб.

Депутат Сергей Стенно попросил, чтобы в следующий раз текстовый доклад был «конвертирован в презентацию». Кроме того, он высказал предложение отразить в презентации «динамику по всем показателям, чтобы был виден рост или спад».

Председатель комитета Максим Спиридонов поддержал эти предложения и в то же время высказал критику.

«Мы, по-моему, в третий раз уже заслушиваем доклад о деятельности нашей управляющей компании, и каждый раз они, как близнецы-братья, похожи. Мы слышим какие-то примерно одни и те же цифры, но при этом из раза в раз у депутатов и экспертов возникают вопросы, которые не находят ответа», — сказал Спиридонов.

Парламентарий также процитировал заключения экспертов.

«Эксперты просили ещё в ноябре [прошлого года] предоставить сведения о доли площади МКД, находящихся в аварийном состоянии, в составе общей площади МКД, которыми вы управляете, за 2019-2021 годы. А КСП предлагала проработать вопрос установления показателей, которые позволяют оценить вашу эффективность. Мы на эти вопросы ответы не получили до сих пор», — отметил Спиридонов.

В итоге комитет принял информацию о деятельности ООО ПМУП «ГКТХ» к сведению. До 1 мая муниципальная управляющая компания должна предоставить депутатам уточнённую информацию о доли площади управляемых домов, находящихся в аварийном состоянии, и показателям своей эффективности.

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