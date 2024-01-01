Максим Артамонов В Перми и.о. директора муниципальной УК назначен Александр Золотов Его предшественницу арестовали по подозрению во взятках Поделиться Твитнуть

Как сообщили «Новому компаньону» в департаменте жилищно-коммунального хозяйства Перми, и.о. директора ООО «ПМУП ГКТХ» назначен Александр Золотов.

Он приступил к обязанностям с 28 февраля. Ранее Золотов работал в этой организации главным инженером, отметили в пресс-службе мэрии.

В конце февраля по решению Свердловского районного суда Перми директора ООО «ПМУП ГКТХ» Людмилу Осинцеву заключили под арест до 23 апреля. Ей вменяют в вину получение взятки в особо крупном размере.

Осинцеву подозревают в получении взятки на 7 млн руб. — якобы 45-летняя директор МУП в течение года получала деньги от директора УК «Эверест» за содержание, ремонт и обслуживание своих объектов, которые, по версии следствия, никто не проводил.

Ежеквартальные отчёты о деятельности муниципальной управляющей компании ООО «ПМУП ГКТХ» вызывали много вопросов и критику у депутатов Пермской городской думы и у мэрии. На одном из последних заседаний комитетов гордумы стало известно, что администрация уже приняла кадровые решения относительно руководства муниципальной управляющей компании.

ООО МУП «Городское коммунальное тепловое хозяйство» работает на рынке с 1 июня 2018 года, занимается обслуживанием аварийного жилого фонда и неаварийных домов, которые остались без управления.

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