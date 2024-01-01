Алёна Бронникова Стоимость икры за год в Прикамье выросла почти в два раза В ноябре цена продукта составила 8,4 тысячи рублей Поделиться Твитнуть

В Пермском крае за год стоимость икры выросла почти в два раза. Как сообщает «Рифей», килограмм отечественной икры лососёвых в ноябре 2024 года составил 8,4 тыс. руб. Самые высокие цены на продукт зафиксированы в пермских магазинах — 9,2 тыс. руб., самые низкие оказались в Кудымкаре — 5,5 тыс. руб.

По данным издания, в среднем по России стоимость икры к концу осени достигла 8,9 тыс. руб. Производители объясняют рост цен удорожанием сырья. Рыбоперерабатывающие организации ранее предупреждали о повышении цен среднем на 10-16%.

По итогам октября в Прикамье также отмечался значительный рост стоимости икры. Повышение на икру лососёвых рыб составило 28,8%.

Как писал «Новый компаньон», традиционный новогодний салат «Оливье» в этом году обойдётся пермякам дешевле, чем в прошлом году. Цена блюда оказалась ниже, чем в среднем по стране и составила 206 руб. на семью (на 6 руб. меньше, чем в 2023 году).

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