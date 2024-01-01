Салат «Оливье» в этом году обойдётся пермякам дешевле Цена новогоднего блюда будет ниже, чем в среднем по стране Поделиться Твитнуть

Средняя стоимость приготовления пяти порций салата «Оливье» в России в этом году составит 228 руб. (взята средняя стоимость продуктов за октябрь по данным Росстата). Это на 4 руб. меньше, чем год назад. Такие данные приводит портал Bankiros.ru. При этом в разных регионах цена блюда значительно отличается.

В Пермском крае, например, чтобы приготовить «Оливье» на семью, потребуется в среднем 206 руб., что на 6 руб. меньше, чем в прошлом году. Учитывались цены на докторскую колбасу, картофель, морковь, куриные яйца, солёные огурцы, консервированный зелёный горошек, репчатый лук, майонез, соль и перец.

Дешевле всего приготовление самого популярного новогоднего салата в этом году обойдётся жителям Республики Мордовия: в этом регионе его цена составит 183 руб. Ненамного дороже его приготовление будет для жителей Липецкой и Волгоградской областей — 186 руб.

А вот самые высокие цены зафиксированы в Чукотском АО: 624 руб., что почти втрое дороже, чем в Мордовии.

Значительные расходы на приготовление популярного блюда ждут жителей Камчатского края (457 руб.) и Магаданской области (443 руб.).

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