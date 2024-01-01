За октябрь в Прикамье сливочное масло подорожало на 8% В среднем продовольственные товары выросли в цене на 1,7 п.п. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Стоимость товаров в продовольственном секторе потребительского рынка в Пермском крае за прошедший октябрь 2024 года увеличилась на 1,7%. Об этом сообщает Пермьстат.

Значительное повышение цены зафиксировано на икру лососёвых рыб (+28,8%), сливочное масло (+8%, при этом с начала года оно подорожало на 34%), молоко и сыры (+5,5%).

Также отмечалось удорожание говядины и баранины, хлеба, муки, сливок, сметаны, йогуртов, творога, овощных консервов, шоколада (на 0,7-5,1%).

В то же время на 0,2-3,9% уменьшились цены на продукты из мяса и птицы, колбасы, чай, сухие молочные смеси.

В октябре, несмотря на сезонность, на 3% увеличилась стоимость овощной продукции. Например, свёкла подорожала на 8%; картофель, чеснок, помидоры, зелень - почти на 4%. Но подешевели морковь (-10%) и белокочанная капуста (-1%)

Изменение цен на фрукты и цитрусовые также было разносторонним: подорожали груши, виноград, лимоны, бананы, апельсины (на 0,6-15,6%). Одновременно наблюдалось удешевление орехов, сухофруктов, яблок (на 1,0-5,2%).

Рост стоимости продовольственных товаров затронул и общественное питание. В кафе, столовых, ресторанах, удорожание продукции составило 1,2-2%.

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