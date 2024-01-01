В Перми утвердили глав Свердловского и Мотовилихинского районов Александр Коротких и и Андрей Чернятьев избавились от приставки и.о. Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На пленарном заседании Пермской городской думы 17 декабря депутаты утвердили в должности глав Свердловского и Мотовилихинского районов Перми. Ими стали Александр Коротких и Андрей Чернятьев соответственно.

Представляя новых глав, мэр Эдуард Соснин отметил, что они зарекомендовали себя с положительной стороны и оперативно решали все поставленные задачи.

Александр Коротких, отвечая на вопросы депутатов, рассказал, что вектор развития района видит «в продолжении курса на открытость» и «более глубокое вовлечение жителей в решение местных вопросов».

По словам Андрея Чернятьева, абсолютный приоритет в Мотовилихинском районе будет сделан на «удовлетворённости граждан нашей работой».

«Улучшить качество жизни населения. Делаю опору на общественность и молодёжь», — отметил он.

Напомним, Чернятьев с 16 июля возглавил администрацию Мотовилихинского района Перми в статусе и.о., а в конце октября вступил в ЕР. Прежний глава района Игорь Сальников покинул свой пост досрочно — его контракт истекал 25 июля, и власти его не продлили.

Александр Коротких стал и.о. главы Свердловского района Перми в конце июля этого года. Ранее он был главой департамента имущественных отношений Вологодской области. До переезда в Вологду работал следователем прокуратуры Кировского района Перми.

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