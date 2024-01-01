Алёна Бронникова Новый руководитель Мотовилихинского района Перми приступит к обязанностям 16 июля Район возглавит замгруководителя Пермского округа Андрей Чернятьев Поделиться Твитнуть

Новым главой администрации Мотовилихинского района Перми станет заместитель руководителя Пермского муниципального округа, начальник управления территориальной безопасности Андрей Чернятьев. Как сообщили источники «Коммерсантъ-Прикамье», к обязанностям он приступит 16 июля.

Прежнему главе района Игорю Сальникову, у которого срок контракта истекает 25 июля, власти контракт не продлили. О принятии решения не продлевать с ним договор и сменить руководителя, стало известно в июне. Тогда же сообщалось, что его место может занять Чернятьев.

Андрей Чернятьев ранее служил в МВД. Основная часть его карьеры была связана с работой в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Пермскому краю. В 2021 году он был назначен и.о. замглавы Пермского района, а в 2022 году избавился от приставки «и.о.». Сейчас в администрации муниципального округа он курирует вопросы безопасности и гражданской защиты.

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