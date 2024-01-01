Алёна Бронникова Замглавы Пермского района может стать главой Мотовилихи Власти рассматривают кандидатуру Андрея Чернятьева Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

Заместитель главы администрации Пермского муниципального округа, начальник управления территориальной безопасности Андрей Чернятьев может возглавить Мотовилихинский район. Как сообщил «Коммерсантъ-Прикамье» информированный источник, его кандидатура сейчас рассматривается.

На прошлой неделе стало известно, что действующий глава Мотовилихинского района Игорь Сальников покинет пост после истечения контракта 25 июня. Городские власти приняли решение не продлевать с ним договор и сменить руководителя района. В администрации эту информацию не прокомментировали.

Напомним, Игорь Сальников был назначен и.о. главы Мотовилихинского района Перми с 1 марта 2023 года. Прежний руководитель Александр Хаткевич ушёл с поста в январе по истечению срока контракта. В конце июня того же года Сальников официально вступил в должность.

Андрей Чернятьев ранее служил в МВД. Основная часть его карьеры была связана с работой в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Пермскому краю. В 2021 году он был назначен и.о. замглавы Пермского района, а в 2022 году избавился от приставки «и.о.». Сейчас в администрации муниципального округа он курирует вопросы безопасности и гражданской защиты.

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