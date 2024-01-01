Глава Мотовилихинского района Перми уходит в отставку В мэрии воздержались от комментариев Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба администрации Верхней Салды

В Мотовилихинском районе Перми меняется глава администрации. Возглавлявший район Игорь Сальников после истечения контракта 25 июня покинет пост. Городские власти приняли решение сменить руководителя Мотовилихи. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», отметив, что новым главой района может стать выходец из силовых структур.

В мэрии и сам Игорь Сальников сведения издания предпочли пока не комментировать.

Напомним, 1 марта 2023 года Игорь Сальников был назначен и.о. главы Мотовилихинского района Перми. Прежний глава района Александр Хаткевич ушёл с поста 9 января 2023 года в связи с истечением срока контракта. В конце июня Сальников официально вступил в должность.

Игорь Сальников родился в 1977 году в Перми. В 1999-м окончил Пермское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск им. маршала Советского Союза Чуйкова (ВКИУ), в 2001 году — Современный гуманитарный институт, а в 2007-м — Финансовую академию при правительстве РФ. С конца 2021 года возглавлял администрацию Верхней Салды.

О том, что Сальников может остаться без работы, стало известно ещё в апреле.

Также в скором времени может уйти в отставку руководитель Свердловского района Перми Александр Филиппов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.