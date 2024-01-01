В Перми сменится глава Мотовилихинского района Контракт с Игорем Сальниковым истекает в июне Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба администрации Верхней Салды

В Перми глава Мотовилихинского района Игорь Сальников может остаться без работы. С ним не продлят контракт. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Трудовой договор с чиновником действует до июня 2024 года.

Напомним, 1 марта 2023 года Игорь Сальников был назначен и.о. главы Мотовилихинского района Перми. Прежний глава района Александр Хаткевич ушёл из администрации 9 января в связи с истечением срока контракта. Тогда и.о. главы администрации района стал первый замглавы Юрий Трухин. В конце июня Сальников официально вступил в должность.

Игорь Сальников родился в 1977 году в Перми. В 1999-м окончил Пермское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск им. маршала Советского Союза Чуйкова (ВКИУ), в 2001 году — Современный гуманитарный институт, а в 2007-м — Финансовую академию при правительстве РФ. С конца 2021 года возглавлял администрацию Верхней Салды.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что глава Перми Эдуард Соснин не продлит трудовое соглашение с руководителем Свердловского района Перми Александром Филипповым. Полугодовой контракт, заключённый с чиновником, истекает в июне 2024 года. Александр Филиппов возглавлял Свердловский район с 2021 года.

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