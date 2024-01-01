В Перми сменится глава Мотовилихинского района
Контракт с Игорем Сальниковым истекает в июне
В Перми глава Мотовилихинского района Игорь Сальников может остаться без работы. С ним не продлят контракт. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».
Трудовой договор с чиновником действует до июня 2024 года.
Напомним, 1 марта 2023 года Игорь Сальников был назначен и.о. главы Мотовилихинского района Перми. Прежний глава района Александр Хаткевич ушёл из администрации 9 января в связи с истечением срока контракта. Тогда и.о. главы администрации района стал первый замглавы Юрий Трухин. В конце июня Сальников официально вступил в должность.
Игорь Сальников родился в 1977 году в Перми. В 1999-м окончил Пермское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск им. маршала Советского Союза Чуйкова (ВКИУ), в 2001 году — Современный гуманитарный институт, а в 2007-м — Финансовую академию при правительстве РФ. С конца 2021 года возглавлял администрацию Верхней Салды.
Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что глава Перми Эдуард Соснин не продлит трудовое соглашение с руководителем Свердловского района Перми Александром Филипповым. Полугодовой контракт, заключённый с чиновником, истекает в июне 2024 года. Александр Филиппов возглавлял Свердловский район с 2021 года.
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