В Свердловском районе Перми сменится руководитель Александр Филиппов возглавлял район с 2021 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Глава Перми не будет продлять трудовое соглашение с руководителем Свердловского района Перми Александром Филипповым. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Полугодовой контракт, заключённый с чиновником, истекает в июне 2024 года.

В мэрии информацию издания не прокомментировали.

Александр Филиппов возглавил Свердловский район в 2021 году

Он родился 6 мая 1980 года. В 2001 году окончил историко-политологический факультет Пермского государственного университета по специальности «политология». В 2001-2004 годах работал специалистом отдела по связям с общественностью в ОАО «Минеральные удобрения». С 2005 по 2008 год руководил проектом в ООО РПА «Кучер». С 2008 по 2011 год — руководитель группы по связям с общественностью и государственными органами в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт». С 2011 года по декабрь 2012-го являлся руководителем регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия». С 2016 года был депутатом Пермской городской думы. Затем возглавил Свердловский район Перми.

Глава Перми Эдуард Соснин продлил контракты с главами Дзержинского и Ленинского районов Александром Стяжкиным и Александром Русановым. Контракт с главой Индустриального района Дмитрием Дробининым не был продлён.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.