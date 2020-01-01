И. о. главы Свердловского района Перми назначен Александр Филиппов К своим обязанностям от приступил 26 июля Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Глава Перми Алексей Дёмкин назначил исполняющим обязанности главы администрации Свердловского района Перми Александра Филиппова. Об этом сообщает telegram-канал администрации города. К своим обязанностям Филиппов приступил с 26 июля.

Напомним, прежний руководитель района Андрей Усов принял решение завершить работу в должности и покинуть муниципальную службу.

Андрей Усов возглавлял администрацию Свердловского района с октября 2015 года.

Александр Филиппов родился 6 мая 1980 года.

В 2001 году окончил историко-политологический факультет Пермского государственного университета по специальности «Политология».

В 2001–2004 годах работал специалистом отдела по связям с общественностью в ОАО «Минеральные удобрения».

В 2003–2011 годах был членом избирательной комиссии Пермского края с правом решающего голоса.

В 2004–2005 годах занимал пост консультанта управления внутренней политики администрации Пермской области.

С 2005 по 2008 год руководил проектом в ООО РПА «Кучер».

С 2008 по 2011 год — руководитель группы по связям с общественностью и государственными органами в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт».

С 2011 года по декабрь 2012 года являлся руководителем регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия».

С 2016 года был депутатом Пермской городской думы.

Женат, воспитывает троих детей.





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