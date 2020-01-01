Глава Свердловского района Перми уходит в отставку Андрей Усов написал заявление об увольнении по собственному желанию Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Глава Свердловского района Перми Андрей Усов принял решение завершить работу в должности. Об этом сообщает telegram-канал администрации города.

Его заявление об увольнении по собственному желанию уже подписал глава Перми Алексей Дёмкин.

До 23 июля Андрей Усов находится в отпуске, затем он покинет муниципальную службу.

Андрей Усов возглавил администрацию Свердловского района в октябре 2015 года. До этого Усов служил в полиции, занимал должность начальника Управления МВД России по городу Перми.

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