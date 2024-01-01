С главой Свердловского района Перми Александром Филипповым продлят контракт Он будет действовать до июня 2024 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как минимум до июня 2024 года Александр Филиппов останется на посту главы Свердловского района Перми. Прежний трудовой договор чиновника с горадминистрацией истекает 25 января. Как стало известно изданию «Коммерсантъ-Прикамье», новый контракт на полгода с Филипповым уже подписан. В пресс-службе администрации Перми пока не комментируют эти сведения.

Александр Филиппов возглавляет Свердловский район с 2021 года.

Он родился 6 мая 1980 года. В 2001 году окончил историко-политологический факультет Пермского государственного университета по специальности «политология». В 2001-2004 годах работал специалистом отдела по связям с общественностью в ОАО «Минеральные удобрения». С 2005 по 2008 год руководил проектом в ООО РПА «Кучер». С 2008 по 2011 год — руководитель группы по связям с общественностью и государственными органами в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт». С 2011 года по декабрь 2012-го являлся руководителем регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия». С 2016 года был депутатом Пермской городской думы.

Ранее глава Перми Эдуард Соснин продлил контракты с главами Дзержинского и Ленинского районов Александром Стяжкиным и Александром Русановым.

25 января истекает контракт у главы Индустриального района Дмитрия Дробинина. С ним трудовые отношения, скорее всего, продлены не будут.

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