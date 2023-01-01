Мэр Перми продлил контракт главе Дзержинского района Александру Стяжкину И анонсировал собственную поездку по району Поделиться Твитнуть

Александр Стяжкин

Администрация Перми

Глава Перми Эдуард Соснин продлил контракт главе Дзержинского района города Александру Стяжкину. Об этом градоначальник сообщили в своём telegram-канале.

«Конечно, району есть куда развиваться, но и положительные изменения заметны невооруженным глазом, — отметил Соснин. — За последнее время в районе много сделано в плане благоустройства. Обновлены сквер им. Дзержинского и место отдыха на улице Екатерининской, 171. Досрочно отремонтированы дороги на проспекте Парковом, на ул. Якутской, Ветлужский, Докучаева и Ленина. Открылся многофункциональный спортивный комплекс рядом с экстрим-парком, завершается строительство легкоатлетического манежа «Спартак».

Мэр также сообщил, что в ближайшее время собирается выехать в район и попросил его жителей задавать вопросы.

Напомним, Александр Стяжкин возглавляет администрацию Дзержинского района Перми с 27 марта 2019 года.

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