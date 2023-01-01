Максим Артамонов Глава Мотовилихинского района Перми Игорь Сальников избавился от приставки и.о. О решении сообщил глава Перми Алексей Дёмкин Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба администрации Верхней Салды

На заседании Пермской городской думы, которое проходит сегодня, глава Перми Алексей Дёмкин объявил о назначении Игоря Сальникова руководителем Мотовилихинского района Перми.

С 1 марта Игорь Сальников назначен и.о. главы Мотовилихинского района Перми. Прежний глава района Александр Хаткевич ушёл из администрации 9 января в связи с истечением контракта. Тогда и.о. главы администрации района стал первый замглавы Юрий Трухин.

Игорь Сальников родился в 1977 году в Перми. В 1999-м окончил Пермское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск им. маршала Советского Союза Чуйкова (ВКИУ), в 2001 году — Современный гуманитарный институт, а в 2007-м — Финансовую академию при Правительстве РФ. С конца 2021 года возглавлял администрацию Верхней Салды.

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