Максим Артамонов Игорь Сальников назначен и.о. главы Мотовилихинского района Перми Ранее он был мэром Верхней Салды в Свердловской области Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба администрации Верхней Салды

В Мотовилихинском районе Перми появился новый глава в статусе и.о. Им стал бывший мэр Верхней Салды (Свердловская обл.) Игорь Сальников. Чиновник уже написал заявление о приёме на работу, завтра, 1 марта, он станет исполняющим обязанности главы района. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

О назначении Сальникова на этот пост СМИ писали ещё в начале февраля. Прежний глава района Александр Хаткевич ушёл из администрации 9 января в связи с истечением контракта. Тогда и.о. главы администрации Мотовилихинского района стал первый замглавы Юрий Трухин.

Игорь Сальников родился в 1977 году в Перми. В 1999-м окончил Пермское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск им. маршала Советского Союза Чуйкова (ВКИУ), в 2001 году — Современный гуманитарный институт, а в 2007 году — Финансовую академию при Правительстве РФ.

В 2002-2003 годах работал на разных должностях в ООО ОПР «Прикамье», ЗАО «Аудиторская фирма «Финансы ИЧП», ЗАО аудиторская фирма «Финансы П» (Пермь).

С 2003 по 2007 год работал на различных должностях в московской аудиторской компании «Налоговое бюро», а до 2011 года был заместителем гендиректора ОАО «Электромеханический завод «Пегас» в Костроме. Затем работал в Ижевске — директором МУП «Горсвет», гендиректором ОАО «Ижевские электрические сети».

В марте 2019 года стал заместителем главы администрации Ижевска по ЖКХ и строительству, а с конца 2021 года возглавлял администрацию Верхней Салды.

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