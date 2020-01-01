Елена Синица Назначен и.о. замглавы Пермского района по безопасности Андрей Чернятьев приступил к работе в сентябре Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Пермского района

Константин Долгановский

Исполняющим обязанности замглавы Пермского района по безопасности был назначен Андрей Чернятьев. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Уточняется, что ранее занимавший этот пост Сергей Вобщин вышел на пенсию минувшей весной.

Ранее Чернятьев служил в МВД. Основная часть его карьеры связана с работой в управлении экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД по Пермскому краю.

Сейчас же, по данным издания, Андрей Чернятьев будет курировать вопросы безопасности и гражданской защиты.

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