Главы четырёх районов Перми вступили в «Единую Россию» В трёх местных отделениях утверждены новые секретари Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

На заседании Президиума регионального политсовета «Единой России» в Перми были приняты в члены Всероссийской политической партии «Единая Россия» главы сразу четырёх районов краевого центра. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Среди принятых на основании их личных заявлений — исполняющий обязанности главы администрации Ленинского района Константин Дароватовский, и.о. главы администрации Свердловского района Александр Коротких, глава администрации Индустриального района Алексей Полудницын и и.о. главы администрации Мотовилихинского района Андрей Чернятьев.

В ходе заседания также были освобождены от занимаемых должностей исполнительные секретари местных отделений партии Ильинского и Лысьвенского городских округов, а также Свердловского района Перми и назначены новые.

Так, исполнительным секретарём местного отделения «Единой России» в Ильинском городском округе назначена Ольга Бондарь. В Лысьвенском городском округе секретарём стала Анна Сюраева. Исполнительным секретарём местного отделения в Свердловском районе Перми утверждена Елена Докучаева.

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