Новые главы двух районов Перми приступили к исполнению обязанностей Константин Дароватовский и Александр Коротких выходцы из Вологодской области Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Коллективам администраций Свердловского и Ленинского районов Перми 29 июля представили двух новых и.о. руководителей. В частности, Ленинский район возглавил Константин Дароватовский, а Свердловский — Александр Коротких. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Чиновники - выходцы из Вологодской области. Дароватовский родился в Череповце, окончил инженерный факультет Череповецкого госуниверситета, а также экономический факультет Вологодского государственного технического университета.

Константин Коротких был главой департамента имущественных отношений Вологодской области. До переезда в Вологду работал следователем прокуратуры Кировского района Перми.

Напомним, о том, что Дароватовский может возглавить Ленинский район, стало известно на прошлой неделе.

Константин Дароватовский ранее работал в АО МХК «Еврохим» в должности старшего менеджера дирекции по трансформации, а также в департаменте стратегии и операционных улучшений. Также в его трудовой биографии — работа в сфере промышленного менеджмента и в АО «Северсталь».

Прежний руководитель Ленинского района Перми Александр Русанов уволился по собственному желанию 22 июня этого года, а через три дня стало известно, что он назначен и.о. главы администрации Соликамского округа.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.