Главой Ленинского района Перми может стать выходец из «Еврохима» Константин Дароватовский работал в сфере промышленного менеджмента Поделиться Твитнуть

Ленинский район Перми в ближайшее время возглавит Константин Дароватовский, ранее работавший в АО МХК «Еврохим» в должности старшего менеджера дирекции по трансформации, а также в департаменте стратегии и операционных улучшений. Об этом сообщает газета «Звезда» со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что Дороватовский раньше также работал в сфере промышленного менеджмента и в АО «Северсталь».

Его назначат исполняющим обязанности главы администрации центрального района города, сообщает издание.

Прежний руководитель Ленинского района Перми Александр Русанов уволился по собственному желанию 22 июня этого года, а через три дня стало известно, что он уже назначен и. о. главы администрации Соликамского округа.

В прошлом году Русанов был одним из двух основных кандидатов на пост главы Перми, но проиграл бывшему министру экономического развития Прикамья Эдуарду Соснину.

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