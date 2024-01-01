ГК «Самолет» планирует приступить к КРТ в Перми в первой половине 2025 года Девелопер разрабатывает градостроительную документацию Поделиться Твитнуть

Публичная кадастровая карта: Пермский край

Реализацию пилотного проекта в Дзержинской районе Перми по застройке жилого квартала в рамках КРТ группа компания «Самолёт» намерена в первой половине 2025 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источник, знакомый с планами компании.

В настоящее время федеральный застройщик ведёт разработку градостроительной документации для строительства жилого комплекса.

Речь идёт о территории площадью 5,7 га, ограниченной улицами Строителей, Водопроводной и б. Преображенским. На этом участке планируется создание жилого кластера с переменной этажностью до 25 этажей. Там же запланировано строительство многоуровневой парковки и детского сада на 225 мест. Дошкольное учреждение и улично-дорожная сеть будут безвозмездно переданы в муниципальную собственность.

Напомним, в октябре краевые власти заключили с ГК «Самолёт» договор о комплексном развитии территории в микрорайоне Заостровка Перми.

Участок в Заостровке рядом со строящимся ЖК «Мы» был включён в зону КРТ ещё в 2022 году. О том, что ГК «Самолёт» планирует построить здесь жилые дома, стало известно в феврале 2024 года. На ПМЭФ в июне власти региона заключили с девелопером соглашение о сотрудничестве в сфере жилищного строительства, согласно которому «Самолёт» построит в Перми до конца 2040 года 1 млн кв. м жилья с социальной инфраструктурой.

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