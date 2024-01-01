Алёна Бронникова Договор о комплексном развитии Заостровки в Перми заключён с ГК «Самолёт» Территорию застроят домами высотой до 25 этажей Поделиться Твитнуть

Публичная кадастровая карта: Пермский край

Структура федерального девелопера «Самолёт» 3 октября заключила с правительством Пермского края договор о комплексном развитии территории в микрорайоне Заостровка Перми. Об этом сообщил представитель краевого минимущества на заседании комиссии по ПЗЗ 17 октября.

В рамках реализации договора ООО «СЗ «Заостровка» на территории площадью 5,7 га, ограниченной улицами Строителей и Водопроводной и б. Преображенским, планируется создание жилого кластера с переменной этажностью до 25 этажей. Здесь также запланировано строительство многоуровневой парковки и детского сада на 225 мест. Дошкольное учреждение и улично-дорожная сеть будут безвозмездно переданы в муниципальную собственность.

Члены комиссии приняли решение о подготовке проекта внесения изменений в ПЗЗ в части установления территориальной зоны КРТ-15 и направлении его на утверждение краевому правительству.

Участок в Заостровке рядом со строящимся ЖК «Мы» был включён в зону КРТ ещё в 2022 году. О том, что ГК «Самолёт» планирует построить здесь жилые дома, стало известно в феврале 2024 года. На ПМЭФ в июне власти региона заключили с девелопером соглашение о сотрудничестве в сфере жилищного строительства, согласно которому «Самолёт» построит в Перми до конца 2040 года 1 млн кв. м жилья с необходимой социальной инфраструктурой.

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