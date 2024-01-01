Федеральный девелопер «Самолёт» построит в Перми миллион квадратных метров жилья Застройщик подписал соглашение с краевым правительством Поделиться Твитнуть

На Петербургском международном экономическом форуме правительство Пермского края и группа «Самолёт» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере жилищного строительства. Документ подписали губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и управляющий партнёр группы «Самолёт» Александр Прыгунков.

Соглашение предусматривает реализацию в Перми крупного инвестпроекта с возведением до конца 2040 года 1 млн кв. м жилья с необходимой социальной инфраструктурой. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

«Для реализации этого масштабного и долгосрочного соглашения «Самолёт» сможет применить весь свой богатый опыт в сфере строительства жилья, в том числе по механизму КРТ, а также в области развития социальной инфраструктуры. Уверен, что соглашение с правительством Пермского края обеспечит плодотворное взаимодействие и создаст комфортные условия для жизни и работы людей», — прокомментировал соглашение Александр Прыгунков.

По словам Дмитрия Махонина, в Прикамье ещё достаточно территорий, которые нужно развивать, обновлять, — к примеру, бывшие промплощадки, заводы или же районы с устаревшим или аварийным жилым фондом. Привлекая же застройщиков на комплексное развитие территорий, регион получает и благоустроенное жильё, и новую социальную инфраструктуру.

Напомним, в начале года стало известно, что комплексным развитием территории (КРТ) площадью 5,7 га в Заостровке в Перми может заняться федеральный застройщик «Самолёт».

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