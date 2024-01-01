С середины декабря в Пермском крае добавят новые маршруты для «Финистов» Будет увеличено также количество электричек Поделиться Твитнуть

фото предоставлено телеграм-каналом СвЖД

Пресс-служба Свердловской железной дороги анонсировала новый график движения поездов в пригородном сообщении, который начнёт действовать с 15 декабря. Планируется назначить 413 поездов, в том числе 75 поездов «Финист», в Пермском крае и Свердловской области.

В Пермском крае «Финист» начнёт курсировать по новому маршруту: Пермь-2 — Кизел. Время в пути по сравнению с обычными электричками сократится на 1,5 — 2 часа. Кроме этого, назначены дополнительные дневные рейсы на маршруте Пермь-2 — Чусовская. Количество поездов увеличат до четырёх пар в день.

Расписание и билеты доступны в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайтах пригородных компаний и в пригородных кассах.

Напомним, новый поезд «Финист» совершил свой первый рейс в Прикамье в июле. Запустить новые электропоезда должны были раньше, однако электричка не прошла обкатку и её отправили на завод-производитель.

Ранее «Новый компаньон» также писал, что прокуратура начала проверку по факту неисправности электрички «Финист» на маршруте Пермь—Екатеринбург.

Кроме того, в октябре в социальных сетях пермяки массово жаловались на частые задержки электричек. Отставание от расписания составляло от 10 минут до 1 часа.

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