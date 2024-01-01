Начальника департамента дорог и благоустройства Перми прочат в вице-мэры Дмитрий Мясоедов может потеснить замглавы по вопросам ЖКХ Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Действующего руководителя департамента дорог и благоустройства администрации Перми Дмитрия Мясоедова могут назначить стать заместителей главы Перми Эдуарда Соснина.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники, Мясоедов пойдёт на повышение в случае вероятного ухода из городской администрации замлавы по вопросам ЖКХ Игоря Субботина. В тоже время кандидатура главы департамента дорог и благоустройства рассматривается на предмет трудоустройства в администрации Пермского муниципального округа.

Напомним, ранее Дмитрий Мясоедов работал первым заместителем начальника департамента дорог и благоустройства Перми. На пост и.о. главы ведомства его назначил мэр Алексей Дёмкин в мае 2022 года. В следующем году, 17 апреля, Мясоедова официально утвердили в должности.

Отметим, на этой неделе стало известно, что первый заместитель главы Перми Ольга Андрианова может возглавить Пермский муниципальный округ, сменив на этом посту действующего руководителя Владимира Цветова. По данным СМИ, это произойдёт в конце декабря этого года или в январе 2025 года.

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