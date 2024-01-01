Начальника департамента дорог и благоустройства Перми прочат в вице-мэры
Дмитрий Мясоедов может потеснить замглавы по вопросам ЖКХ
Действующего руководителя департамента дорог и благоустройства администрации Перми Дмитрия Мясоедова могут назначить стать заместителей главы Перми Эдуарда Соснина.
Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники, Мясоедов пойдёт на повышение в случае вероятного ухода из городской администрации замлавы по вопросам ЖКХ Игоря Субботина. В тоже время кандидатура главы департамента дорог и благоустройства рассматривается на предмет трудоустройства в администрации Пермского муниципального округа.
Напомним, ранее Дмитрий Мясоедов работал первым заместителем начальника департамента дорог и благоустройства Перми. На пост и.о. главы ведомства его назначил мэр Алексей Дёмкин в мае 2022 года. В следующем году, 17 апреля, Мясоедова официально утвердили в должности.
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