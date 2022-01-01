И. о. начальника городского департамента дорог и благоустройства Перми назначен Дмитрий Мясоедов Ранее он работал первым заместителем руководителя ведомства Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Сергей Федосеев

Дмитрий Мясоедов назначен исполняющим обязанности начальника департамента дорог и благоустройства администрации Перми. Соответствующее распоряжение подписал Глава города Алексей Дёмкин.

Мясоедов приступит к своим обязанностям с 14 мая.

Ранее он работал в должности первого заместителя начальника департамента.

Напомним, в начале месяца стало известно, что прежний руководитель ведомства Сергей Красильников с 13 мая покидает пост и переходит работать в ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье» на должность заместителя главного инженера.

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