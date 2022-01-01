Елена Синица Начальник пермского департамента дорог и благоустройства покинет пост Сергей Красильников переходит работать в региональный Росавтодор Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Начальник департамента дорог и благоустройства администрации Перми Сергей Красильников с 13 мая покинет пост. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

По данным издания, он будет работать в ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье» на должности заместителя главного инженера. В Росавтодоре «Новому компаньону» подтвердили эту информацию.





Напомним, в марте 2021 года Сергея Красильникова назначили исполняющим обязанности заместителя главы по городскому хозяйству администрации Перми. До этого Красильников являлся заместителем начальника департамента дорог и благоустройства администрации Перми.





Упрдором «Прикамье» в настоящее время руководит другой бывший муниципальный служащий Анатолий Дашкевич. Он был назначен на должность в декабре 2021 года. Пост заместителя главы по городскому хозяйству администрации Перми Дашкевич оставил по истечении срока контракта в марте 2021 года.





Ранее также сообщалось, что в ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье» трудоустроился экс-директор МКУ «Пермблагоустройство» Евгений Масалев.

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