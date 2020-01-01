Бывший замглавы Перми Анатолий Дашкевич возглавил региональный Росавтодор В понедельник он будет представлен коллективу Поделиться Поделиться Твитнуть

Анатолий Дашкевич

Архив ИД «Компаньон»

Бывший замглавы администрации Перми по вопросам благоустройства Анатолий Дашкевич назначен исполняющим обязанности начальника ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье». В понедельник, 13 декабря, он будет представлен трудовому коллективу. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

«Новому компаньону» в управлении подтвердили эту информацию, уточнив, что о назначении стало известно позавчера.

Прежний руководитель регионального Росавтодора Виталий Голиков ещё в августе покинул должность. Он переехал в Москву и трудоустроился в Федеральное дорожное агентство. Его обязанности до сих пор выполнял заместитель Дмитрий Грибачёв.

Упрдор «Прикамье» занимается организацией работ по содержанию, ремонту, реконструкции и строительству федеральных автомобильных дорог, расположенных на территории региона.

Анатолий Дашкевич покинул городское управление внешнего благоустройства в марте 2021 года в связи с истечением срока контракта.

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