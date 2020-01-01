Бывший замглавы Перми Анатолий Дашкевич возглавил региональный Росавтодор
В понедельник он будет представлен коллективу
Бывший замглавы администрации Перми по вопросам благоустройства Анатолий Дашкевич назначен исполняющим обязанности начальника ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье». В понедельник, 13 декабря, он будет представлен трудовому коллективу. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».
«Новому компаньону» в управлении подтвердили эту информацию, уточнив, что о назначении стало известно позавчера.
Прежний руководитель регионального Росавтодора Виталий Голиков ещё в августе покинул должность. Он переехал в Москву и трудоустроился в Федеральное дорожное агентство. Его обязанности до сих пор выполнял заместитель Дмитрий Грибачёв.
Упрдор «Прикамье» занимается организацией работ по содержанию, ремонту, реконструкции и строительству федеральных автомобильных дорог, расположенных на территории региона.
Анатолий Дашкевич покинул городское управление внешнего благоустройства в марте 2021 года в связи с истечением срока контракта.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.