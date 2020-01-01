Елена Синица Анатолий Дашкевич принял решение покинуть муниципальную службу И. о. замглавы по городскому хозяйству администрации Перми назначен Сергей Красильников Поделиться Поделиться Твитнуть

Анатолий Дашкевич

Архив ИД «Компаньон»

Во вторник, 30 марта, исполняющим обязанности заместителя главы по городскому хозяйству администрации Перми назначен Сергей Красильников. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

До этого Красильников являлся заместителем начальника департамента дорог и благоустройства администрации Перми.

Ранее должность замглавы городской администрации занимал Анатолий Дашкевич. Однако срок его контракта истёк 29 марта. Дашкевич принял решение покинуть муниципальную службу.





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