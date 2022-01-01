Экс-директор МКУ «Пермблагоустройство» устроился в региональный Росавтодор Евгений Масалев назначен главным инженером ФКУ Поделиться Твитнуть

Евгений Масалев представлен трудовому коллективу ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье» в качестве главного инженера. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

«Новому компаньону» в ФКУ подтвердили данную информацию.

Напомним, ранее Масалев руководил МКУ «Пермблагоустройство». Из учреждения он уволился по собственному желанию в сентябре 2021 года.

Упрдором «Прикамье» в настоящее время руководит другой бывший муниципальный служащий Анатолий Дашкевич. Он был назначен на должность в декабре 2021 года. Пост заместителя главы по городскому хозяйству администрации Перми Дашкевич оставил по истечении срока контракта в марте 2021 года.

Упрдор «Прикамье» занимается организацией работ по содержанию, ремонту, реконструкции и строительству федеральных автомобильных дорог, расположенных на территории региона.

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