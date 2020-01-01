Директор МКУ «Пермблагоустройство» Евгений Масалев ушёл в отставку И. о. директора учреждения назначен Александр Косов Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Сергей Федосеев

Евгений Масалев, руководивший Муниципальным казённым учреждением (МКУ) «Пермблагоустройство», уволился по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми.

Исполняющим обязанности директора МКУ назначен Александр Косов, ранее занимавший пост заместителя руководителя учреждения.

Ранее из МКУ «Пермблагоустройство» (подведомственно городскому департаменту дорог и благоустройства) уволился главный инженер предприятия Матвей Чувашов.

С 1 июля городской департамент дорог и благоустройства возглавил Дмитрий Галиханов. Он сменил на этом посту Анатолия Дашкевича, у которого в марте этого года истёк контракт.





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