Заместителем главы администрации Перми по вопросам благоустройства назначен Дмитрий Галиханов К своим обязанностям он приступит с 1 июля Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Заместителем главы администрации Перми по вопросам благоустройства назначен Дмитрий Галиханов. До этого он работал директором МКУ «Благоустройство Дзержинского района». Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Дёмкин. К исполнению новых обязанностей Галиханов приступит с 1 июля.

— Дмитрий Кадирович показал себя крепким хозяйственником, — отметил Алексей Дёмкин. - Он не понаслышке знает о городском благоустройстве: ремонте улично-дорожной сети, в том числе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», проблемах содержания территорий. Дзержинский район, МКУ «Благоустройство» которого он ранее возглавлял, считается одним из самых ухоженных и комфортных.

Как заявил мэр, задача нового замглавы — при подготовке Перми к 300-летнему юбилею распространить положительную практику на весь город.

Ранее должность замглавы городской администрации по благоустройству занимал Анатолий Дашкевич. Однако срок его контракта истёк 29 марта. Дашкевич принял решение покинуть муниципальную службу. 30 марта исполняющим обязанности заместителя главы по городскому хозяйству был назначен Сергей Красильников.

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