МКУ «Пермблагоустройство» покидают директор и главный инженер Матвей Чувашов трудоустроится в «Дирекцию дорожных концессий» Поделиться Поделиться Твитнуть

Матвей Чувашов

Константин Долгановский

Директор МКУ «Пермблагоустройство» Евгений Масалев и главный инженер предприятия Матвей Чувашов покидают должности. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Коммерсант-Прикамье».

По данным издания, Матвей Чувашов с 1 сентября переходит на работу в ГКУ «Дирекция дорожных концессий» (контролирует строительство нового моста через Чусовую) при краевом министерстве транспорта. Новое место работы Евгения Масалева не известно.

МКУ «Пермблагоустройство» является подведомственным городскому департаменту дорог и благоустройства учреждением.

С 1 июля департамент возглавил Дмитрий Галиханов. Он сменил на этом посту Анатолия Дашкевича, у которого в марте этого года истёк контракт.





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