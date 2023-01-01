Алёна Бронникова Депутаты Перми утвердили руководителя департамента дорог и благоустройства Дмитрий Мясоедов избавился от приставки «и.о.» Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Сергей Федосеев

Исполняющего обязанности начальника департамента дорог и благоустройства Дмитрия Мясоедова утвердили в должности 17 апреля. Об этом на заседании комитета городской думы по пространственному развитию и благоустройству сообщил председатель Михаил Черепанов.

«С 17 апреля Дмитрий Анатольевич Мясоедов избавился от приставки «и.о.» и утверждён в должности начальника департамента дорог и благоустройства. С чем мы его и поздравляем», — сказал Михаил Черепанов.

Он отметил, что должность руководителя департамента трудная, но «лодка одна, только вёсла разные, и путь понятен». И пожелал коллеге успехов и терпения.

Ранее Дмитрий Мясоедов работал первым заместителем начальника департамента дорог и благоустройства Перми. На пост и.о. главы ведомства его назначил мэр Алексей Дёмкин в мае 2022 года.





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