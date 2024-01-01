Три организации Прикамья стали призёрами Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодёжи На конкурс поступило 780 заявок из 77 регионов страны Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Минтруд России подвёл итоги Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодёжи-2024. Среди лучших — три организации из Пермского края.

На конкурс в 2024 году поступило 780 заявок из 77 регионов России. В финал вышли 699 заявок, из них эксперты выбрали 79 лучших в сфере молодёжной занятости организаций по семи номинациям. Среди участников — крупные коммерческие и государственные компании.





"Молодёжный центр» из Чусового с проектом «Отряд главы» занял первое место в номинации «Трудоустройство несовершеннолетних граждан 14-18 лет» (за лето благодаря проекту работу нашли 400 подростков, а за 10 лет — более 3,6 тыс.).



В тройке в этой номинации также АО «Соликамскбумпром».



ПАО «Уралкалий» заняло второе место в категории «Профориентационная деятельность».



По словам организаторов конкурса, самые лучшие практики трудоустройства молодёжи будут растиражированы по всей стране. В 2025 году мероприятие станет частью нацпроекта «Кадры».





«Нам важно, чтобы в регионе были рабочие места, чтобы кадровая потребность работодателей закрывалась за счёт молодёжи, чтобы она оставалась работать и жить в Прикамье», — акцентирует внимание губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.





Ранее, напомним, «Новый компаньон» сообщал, что Пермь может стать молодёжной столицей России. В стране проводится голосование в конкурсе «Молодёжная столица России-2025». Этот статус присуждается городу на год и открывает разные возможности для развития молодёжной политики, а также предоставляет приоритетное право на проведение крупных мероприятий в городе и регионе. Пермь оказалась в финале российского конкурса среди ещё четырёх регионов.

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