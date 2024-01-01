Александра Пермякова Пермь может стать молодёжной столицей России Город вышел в финал российского конкурса Поделиться Твитнуть

Жителей страны призывают голосовать за Пермь, если город наберёт большее количество голосов, то будет объявлен молодёжной столицей России.





В стране проводится голосование в конкурсе «Молодёжная столица России-2025». Этот статус присуждается городу на один год и открывает разные возможности для развития молодёжной политики, а также предоставляет приоритетное право на проведение крупных мероприятий в городе и регионе.





В 2024 году из 17 городов-номинантов экспертная комиссия выбрала 5 городов-финалистов, в которых были реализованы инспекционные выезды в формате тревел-шоу.





Пермь среди них, она была объявлена одним из финалистов. В рамках проекта команда Росмолодёжи посетила Прикамье, чтобы на месте познакомиться с тем, чем живёт молодёжь. Гости побывали и в учебных заведениях, в том числе в ПГНИУ.

В пятерке также Новый Уренгой, Омск и Хабаровск.

Проголосовать могут жители регионов, не входящих в шорт-лист. Молодёжная столица России будет определена уже в конце декабря этого года. Дата окончания опроса — 20 декабря.





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