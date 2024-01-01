Голосование за присвоение Перми звания молодёжной столицы России продлится до 22 декабря Свой выбор могут сделать жители Прикамья и других субъектов РФ Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено организаторами

В России проходит голосование в рамках проекта Росмолодёжи по выбору Молодёжной столицы страны на 2025 год. Единственным городом Приволжского федерального округа, который вышел в финал, оказалась Пермь. Столица Прикамья в числе пяти финалистов.

Победа в конкурсе на федеральном уровне даст возможности не только для молодёжи Пермского края, но и всех регионов Приволжского округа.

Голосование проходит на спецплатформе обратной связи на сайте Госуслуг. Сделать свой выбор и поддержать Пермь могут жители других субъектов РФ.

Проголосовать можно до 20 декабря этого года, а итоги подведут 22 декабря в ходе ежегодной премии «Время молодых».

Фото предоставлено организаторами

Изначально за право участия в финальному туре боролись 17 российских городов. Критерии отбора: существующая в городе инфраструктура для молодёжи, проекты и программы, которые реализовываются на территории того или иного региона. Кроме этого, учитывалось, каким образом в городе поддерживаются молодёжные инициативы.

По словам полномочного представителя президента в ПФО Игоря Комарова, выход Перми в финал — важное событие для всего округа, и поэтому у столицы Прикамья есть все шансы на победу.

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