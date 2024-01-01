Прокуратура потребовала за=претить совместный клип иноагерта Моргенштерна и пермского DJ Smash Иск по клипу «Новая волна» рассмотрят в Санкт-Петербурге Поделиться Твитнуть

Моргенштерн / фото: 9111.ru

Суд в Санкт-Петербурге Копнинский районный суд рассмотрит иск, поступивший от прокуратуры, в котором надзорное ведомтство требует запретить к распространению РФ клип «Новая волна» Алишера Моргенштерна* и DJ Smash (Андрей Ширман). Об этом рассказала руководитель объединённой пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своём телеграм-канале.

В иске прокуратуры говорится о том, что в клипе исполнителей «прослеживается неуважение к обрядам и правилам церкви, демонстрируются сцены сексуального характера в стенах храма». Все это «искажает представление несовершеннолетних о ценностях религии».

Кроме того, у ведомства возникают опасения, что у подростков, которые познакомятся с клипом, «не будет адекватного формирования системы ценностей с такими понятиями как уважение и толерантное отношение к людям, гуманизм, милосердие».

Напомним, в конце августа стало известно, что Ширман решил заняться карьерой педагога и стал преподавателем одного из столичных вузов. Сообщалось, что он будет вести лекции на кафедре искусств в Российском государственном социальном университете, обучая студентов музыкальных направлений основам звукорежиссуры и продюсирования.

Отметим, DJ Smash по просьбе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в апреле 2023 года написал песню «Любимая Пермь», которая стала неофициальным гимном Перми. Позже музыкант выпустил клип на эту композицию, а ученики и преподаватели пермской школы № 77, где он учился, сняли видеоролик.

*Признан на территории РФ иноагентом

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