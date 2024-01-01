Алёна Бронникова Dj из Перми будет преподавать в столичном университете Андрей Ширман будет обучать основам звукорежиссуры и продюсирования Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский музыкант Андрей Ширман (творческий псевдоним — DJ Smash) решил заняться карьерой педагога. Как сообщает «Рифей», он стал преподавателем одного из столичных вузов.

Андрей Ширман будет вести лекции на кафедре искусств в Российском государственном социальном университете. Музыкант будет обучать студентов музыкальных направлений основам звукорежиссуры и продюсирования.

«Главный диджей страны будет преподавать звукорежиссуру и продюсирование студентам музыкальных направлений и социально-культурной деятельности. Андрей Леонидович Ширман — композитор, продюсер, обладатель множества наград и премий, автор хитов», — рассказали в пресс-службе РГСУ.

DJ Smash по просьбе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в апреле 2023 года написал песню «Любимая Пермь», которая стала неофициальным гимном Перми. Позже музыкант выпустил клип на эту композицию, а ученики и преподаватели пермской школы № 77, где он учился, сняли видеоролик.

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