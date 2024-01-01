Алёна Бронникова В расселённом доме на улице Танкистов в Перми произошёл пожар На первом этаже здания загорелась мебель, оставленная жильцами Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено Надеждой Ходыревой

В расселённом доме по ул. Танкистов, 37 в Перми 10 декабря произошёл пожар. По данным ГУ МЧС России по Пермскому краю, погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Информация о возгорании поступила в ведомство в 11:29. Для ликвидации пожара привлекались девять человек личного состава и две единицы техники.

«По прибытии к месту вызова первого подразделения пожарной охраны установлено, что происходило горение мебели на первом этаже в двухэтажном неэксплуатируемом доме. Погибших и травмированных на пожаре нет», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Предварительно, площадь пожара составила 2 кв. м.

Двухэтажное кирпичное здание 1959 года постройки по ул. Танкистов, 37 было признано аварийным в сентябре 2017 года. Весной обслуживающая организация при визуальном осмотре дома обнаружила, что установленные маячки зафиксировали разрушение фасада, трухлявость древесины на чердаке и проседание грунта под зданием.

В конце мая власти Перми приняли решение о введении режима повышенной готовности и расселении опасного дома. Первоначальный срок расселения был установлен до конца 2023 года, но администрация продлила срок до 2030 года. Поскольку техническое состояние здания для проживания в нём было признано небезопасным, прокуратура направила в суд иск о признании незаконным распоряжение мэрии о продлении срока расселения, и в апреле требования надзорного органа были удовлетворены. Сейчас здание полностью расселено.

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