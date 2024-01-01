Сроки расселения двух аварийных домов в Перми перенесли на семь лет Техническое состояние зданий является небезопасным для проживания Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Индустриальном районе Перми жильцы двух многоквартирных домов, признанных аварийными в 2017 году, не могут дождаться расселения. Как сообщается на сайте краевой прокуратуры, первоначальный срок расселения объектов по ул. Беляева, 30 и ул. Танкистов, 37 был установлен до конца 2023 года, однако затем его перенесли на семь лет вперёд.

«Срок расселения Управлением жилищных отношений администрации Перми был продлён до конца 2030 года. В настоящее время техническое состояние жилых объектов для проживания в нём граждан является небезопасным, а срок их сноса, по мнению надзорного органа, не отвечает критериям разумности», — сообщает пресс-служба прокуратуры Индустриального района.

По итогам проверки соблюдения мэрией и ее функциональными органами жилищных прав граждан прокурор направил в суд исковые заявления о признании незаконными распоряжений ведомства о продлении срока расселения. Представитель надзорного органа потребовал также от администрации установить новый срок. Районный суд удовлетворил иски в полном объёме, исполнение решения находится на контроле прокуратуры. В данный момент документ не вступил в силу.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в первом квартале 2024 года из аварийного жилья в Перми площадью около 6 тыс. кв. м были расселены 370 человек. В четыре муниципальных дома, которые возводятся на территории города для переселения граждан из аварийного жилого фонда, переедут 2,4 тыс. пермяков.

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