С начала года в Перми из аварийного жилья расселили 370 человек Поделиться Твитнуть

ул. Чайковского, 11 / фото: ТГ-канал Эдуарда Соснина

Как сообщили в управлении жилищных отношений администрации Перми, за первый квартал 2024 года в ходе реализации различных адресных федеральных и региональных программ из аварийного жилья площадью около 6 тыс. кв. м были расселены 370 человек.

В мэрии напомнили, что в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в городе возводится четыре муниципальных многоквартирных дома. Они предназначены именно для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Один дом, на ул. Чайковского,11, уже сдан, в него заселились 550 граждан. Сейчас ведётся строительство двух десятиэтажных муниципальных домов на ул. Маяковского, 54 и 57, каждый рассчитан на 250 квартир. Завершить строительство планируется в 2024 году. Также началось строительство муниципального дома на ул. Нейвинская, 3а.

Планируется, что всего в муниципальные дома переедут проживающие в аварийном фонде 2,4 тыс. пермяков.

В управлении жилищных отношений напомнили, что жители Перми могут получить телефонную консультацию по вопросам расселения, получения возмещения и пр. Звонки принимаются по тел.: 207-50-06, 207-50-29 или 207-50-59.

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