Алёна Бронникова В отношении двух аварийных домов в Перми ввели режим повышенной готовности Управлению жилищных отношений поручено принять меры по их расселению Поделиться Твитнуть

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Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций приняла решение о введении с 31 мая режима повышенной готовности в отношении двух опасных домов в Индустриальном и Орджоникидзевском районах Перми. Как отмечает администрация, причиной стала аварийная ситуация, связанная с техническим состоянием несущих конструкций зданий.

На внеплановом заседании комиссии 29 мая главы районных администраций Алексей Полудницын и Евгений Карабатов рассказали об ухудшении технического состояния признанных аварийными домов по ул. Танкистов, 37 и ул. Репина, 3.

«Двухэтажный кирпичный дом 1959 года постройки по ул. Танкистов, 37 признан аварийным 11 сентября 2017 года. В этом году обслуживающая организация также провела визуальный осмотр дома. Маячки, установленные в доме, зафиксировали разрушение фасада, трухлявость древесины на чердаке и проседание грунта под домом», - сообщает администрация.

Двухэтажный дом из шлакоблока по ул. Репина, 3 был построен в 1953 году и признан аварийным 1 июня 2018 года. В прошлом году эксперты обнаружили разрушение части фасада, обрушение штукатурки, а также ухудшение состояния несущих конструкций.

Введение особого режима в отношении обоих зданий для органов управления и сил районного звена территориальной подсистемы РСЧС Прикамья предполагает дополнительные меры по защите населения и территории от ЧС. Управляющим компаниям поручено ежедневно вести мониторинг состояния несущих конструкций домов, а управлению жилищных отношений Перми — принять меры по расселению граждан. Средства на данные цели будут выделены из резервного фонда города.

Жители указанных домов могут по возможности покинуть свои квартиры на время обследования или обратиться в управление жилищных отношений для получения жилья из манёвренного фонда.

Ранее сообщалось, что первоначальный срок расселения дома на ул. Танкистов был установлен до конца 2023 года, но администрация перенесла его до 2030 года. В ходе обследования было выявлено, что техническое состояние здания для проживания в нём является небезопасным. Прокуратура направила в суд иск о признании незаконным распоряжение мэрии о продлении срока расселения. В апреле суд удовлетворил требования надзорного органа.

В мае стало известно, что прокуратура Орджоникидзевского района также через суд добилась переноса срока расселения дома на ул. Репина. Администрация выделила деньги на расселение дома до 21 октября 2024 года.

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