В Перми прокуратура через суд заставила мэрию изменить срок расселения аварийного дома Есть угроза внезапного обрушения здания Поделиться Твитнуть

Фото: Яндекс Карты

Прокуратура Орджоникидзевского района Перми в ходе проверки исполнения жилищного законодательства по техсостоянию многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих сносу, выявила нарушения по ул. Репина, 3. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как установила прокуратура, срок расселения этого дома районная администрация установила до 31 декабря 2024 года. Но в действующие на территории Перми программы расселения домов, признанных аварийными после 1 января 2017, этот объект не включен, несмотря на то что он в неудовлетворительном состоянии и есть угроза внезапного обрушения несущих конструкций.

«При этом вопрос включения его в соответствующие программы будет решён не ранее конца текущего года», — отметили в ведомстве.

В итоге прокурор направил в суд исковое заявление о признании распоряжения начальника управления жилищных отношений администрации Перми по определению срока расселения дома неразумным. От мэрии потребовали расселить граждан раньше.

Фото: 2Gis

По решению судов требования прокуратуры были удовлетворены в полном объёме. Администрация выделила деньги на расселение дома до 21 октября 2024 года.

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