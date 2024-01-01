В Перми прокуратура через суд заставила мэрию изменить срок расселения аварийного дома
Есть угроза внезапного обрушения здания
Прокуратура Орджоникидзевского района Перми в ходе проверки исполнения жилищного законодательства по техсостоянию многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих сносу, выявила нарушения по ул. Репина, 3. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как установила прокуратура, срок расселения этого дома районная администрация установила до 31 декабря 2024 года. Но в действующие на территории Перми программы расселения домов, признанных аварийными после 1 января 2017, этот объект не включен, несмотря на то что он в неудовлетворительном состоянии и есть угроза внезапного обрушения несущих конструкций.
«При этом вопрос включения его в соответствующие программы будет решён не ранее конца текущего года», — отметили в ведомстве.
В итоге прокурор направил в суд исковое заявление о признании распоряжения начальника управления жилищных отношений администрации Перми по определению срока расселения дома неразумным. От мэрии потребовали расселить граждан раньше.
По решению судов требования прокуратуры были удовлетворены в полном объёме. Администрация выделила деньги на расселение дома до 21 октября 2024 года.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.