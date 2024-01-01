Алёна Бронникова СК Пермского края начал проверку по факту гибели троих рыбаков Их тела были обнаружены в минувшие выходные Поделиться Твитнуть

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

В Пермском крае следователи организовали процессуальные проверки по факту гибели троих рыбаков в реках Яйва и Чусовая. Сотрудники осмотрели места происшествий, назначили судебно-медицинские экспертизы. В данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествий. По результатам проверки будут приняты процессуальные решения.

«Следственным отделом по городу Березники СУ СК России по Пермскому краю устанавливаются обстоятельства гибели мужчины 1949 г.р., обнаруженного в Яйве в Березниковском городском округе. Предварительно установлено, что в начале декабря 2024 года он провалился под лёд в ходе рыбалки», — сообщает пресс-служба ведомства.

Также следователи Орджоникидзевского района Перми проводят проверку по факту обнаружения тел двух мужчин 1972 и 1973 г.р. Они были найдены на территории микрорайона Голованово. По предварительной информации, они также провалились под лёд во время рыбалки.

В ведомстве напоминают: чтобы избежать несчастных случаев, нужно помнить о безопасности. Внимательно осмотреть место рыбалки перед выходом на лёд и определить его прочность. Если лёд начал трещать, или появилась угроза отрыва льда от берега, необходимо немедленно покинуть место рыбалки.

Как писал 8 декабря «Новый компаньон», спасатели извлекли изо льда тело вмёрзшего рыбака, его нашли в 150 м от берега на Яйве. Позже в МЧС сообщили, что в акватории Чусовой погибли ещё двое рыбаков, они провалились под лёд и утонули.

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