Александра Пермякова В Пермском крае спасатели извлекли тело рыбака, вмёрзшего в толщу льда Его нашли в 150 метрах от берега на Яйве Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

На реке Яйва вблизи посёлка Яйвинский Рейд было обнаружено тело рыбака, вмёрзшее в толщину льда.

Рыбака обнаружили на расстоянии 150 метров от берега реки Яйва (Березниковский городской округ) 2 декабря. Как объясняют спасатели — в труднодоступном месте.

«В ходе проведения спасателями работ тело утонувшего рыбака извлечено из слоя льда, — сообщили в Пермской краевой службе спасения.

Фото: Пермская краевая служба спасения









Спасатели напоминают, что нельзя выходить на лёд ночью при плохой видимости (туман, снегопад, дождь), при переходе через реку нужно пользоваться организованными ледовыми переправами, не выезжать на лёд на мотоциклах и автомобилях вне переправ. Если нужна помощь или стали свидетелем происшествия, необходимо звонить по телефону «112».

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