Александра Пермякова
В Пермском крае спасатели извлекли тело рыбака, вмёрзшего в толщу льда
Его нашли в 150 метрах от берега на Яйве
Поделиться
Твитнуть
На реке Яйва вблизи посёлка Яйвинский Рейд было обнаружено тело рыбака, вмёрзшее в толщину льда.
Рыбака обнаружили на расстоянии 150 метров от берега реки Яйва (Березниковский городской округ) 2 декабря. Как объясняют спасатели — в труднодоступном месте.
«В ходе проведения спасателями работ тело утонувшего рыбака извлечено из слоя льда, — сообщили в Пермской краевой службе спасения.
«Новый компаньон» ранее сообщал о том, что в Дюртюлинском районе Башкортостана провалился под лёд рыбак из Пермского края.
Спасатели напоминают, что нельзя выходить на лёд ночью при плохой видимости (туман, снегопад, дождь), при переходе через реку нужно пользоваться организованными ледовыми переправами, не выезжать на лёд на мотоциклах и автомобилях вне переправ. Если нужна помощь или стали свидетелем происшествия, необходимо звонить по телефону «112».
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть